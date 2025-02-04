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Muayenede yangın tüpü gerekiyor mu, zorunlu mu? Araç muayenesinde yangın tüpü yoksa ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.01.2025 16:15
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Her araç belli zaman aralıklarında muayene edilmelidir. Sistem üzerinden randevu alınarak yaptırılan muayeneler Teknik Gözetim Kurumu (TÜVTÜRK) sorumluluğundadır. Araç sürücüleri araçlarının muayene zamanlarını takip etmek ve araçlarını zamanı geldiğinde muayene istasyonlarına götürmekle sorumludur.

Muayenede yangın tüpü gerekiyor mu, zorunlu mu? Araç muayenesinde yangın tüpü yoksa ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Türkiye’de TÜVTÜRK sorumluluğunda olan aram muayenesi uygulaması, trafikte güvenliği sağlamak ve olası can ve mal kayıplarının önüne geçme amacı taşır. Aracın yol güvenliği, çevreye olan etkileri ve genel işlevselliği gibi tüm detaylar incelenerek kontrol edilir. Muayene sonucunda araç sahibine bir rapor verilir. Tespit edilen kusurların ağır ya da hafif olmasına göre araç trafiğe çıkamaz ay da muayeneden geçer.

Muayenede yangın tüpü gerekiyor mu, zorunlu mu?

Araçlarda direksiyondan fren sistemine tüm detaylar ayrıntılı olarak incelenir. Can güvenliğini ve trafik düzenini direkt olarak olumsuz etkileyen kusurlar ağır kusur kabul edilir. Ağır kusurlu olduğu tespit edilen araçlar da trafiğe çıkamaz. Bir araç hafif kusurlu bulunursa muayeneden geçer ama mutlaka o sorunun en kısa sürede düzeltilmesi koşulu vardır.

Yangın tüpü, araçlarda olması zorunlu bir nesnedir. Özellikle ticari araçlar için yasal bir zorunluluktur. Ancak yangın tüpünü araçta bulundurmamak aracın muayeneden geçmesi ya da geçmemesi durumuna bazı durumlarda etki edebilir. Bazı durumlarda yangın tüpü ağır ya da hafif kusur olabilir.

Araç muayenesinde yangın tüpü yoksa ağır kusur mu, hafif kusur mu?

Bir araçta yangın tüpü yoksa bu durum muayenede hafif kusur olarak rapor edilir. Hafif kusur aracın muayeneden geçmesine engel olmaz. Var olan yangın tüpünün boş ya da kullanılamaz durumda olması ise ağır kusur olarak değerlendirilir. Eğer araçta yangın tüpü varsa ama arızalıysa o araç muayeneden geçemez.

Araçların zorunlu teçhizatlarından biri de yangın tüpleridir. Bireysel araçlarda yangın tüpü olmazsa bu durum ceza sebebi olmaz ancak güvenlik açısından önemli bir unsurdur. Ayrıca mevcut olan araçtaki yangın tüpü dolu, kullanılabilir olmalıdır. Düzgün çalışması gerekir ve son kullanma tarihi de geçmemiş olmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil araç muayenesi
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