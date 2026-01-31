HABER

Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı

Sinop'ta mübadelenin 103. yılı dolayısıyla Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği tarafından anma programı düzenlendi.

Sinop Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasıyla devam etti. Sinop Mübadele ve Balkan Halkları Kültür Araştırmaları ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral günün anlam ve önemine uygun bir konuşma gerçekleştirdi.

Aral burada yaptığı konuşmada, 30 Ocak 1923'te imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile milyonlarca insanın yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan koparıldığını hatırlatarak, savaşın ve zorunlu göçün gölgesinde hayatını kaybeden ataları saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti. Mübadiller için "köklerine yolculuğun" turistik bir gezi olmadığını vurgulayan Aral, bu ziyaretlerin hafızaya, vicdana ve özleme yapılan kutsal yolculuklar olduğunu söyledi. Kültürel etkinlikler aracılığıyla iki halk arasında barış ve dostluk köprüleri kurduklarını belirten Aral, artan vize uygulamalarının bu süreci zorlaştırdığını dile getirerek, mübadil kuruluşları için vize süreçlerinde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Aral'ın konuşması ardından, programa katılanlar Belediye Bandosu eşliğinde Bülent Ecevit Caddesi'ne yürüdü. Burada mübadele göçünde hayatını kaybedenler için din görevlisi tarafından dualar edildi. Daha sonra Dernek Başkanı Aral protokol üyeleriyle birlikte denize çelenk ve karanfil bıraktı.
Kaynak: İHA

Sinop
