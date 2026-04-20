Mübadelenin hafızası Sefer Güvenç, Metrohan’da anılarla ve şarkılarla anıldı

Anma toplantısı, Sefer Güvenç’in vakfın inşasındaki vizyoner rolünü ve toplumsal mücadeledeki yerini anlatan konuşmalarla başladı.
Vakıf Yönetim Kurulu, 2026 yılını "Sardunya Yılı" ilan ederek, kökleri saksıdan saksıya taşınan bu çiçekle mübadil kültürünü özdeşleştirdi. Bu kapsamda, ilk kez verilen Sefer Güvenç Mübadele Ödülü, akademisyen Aytek Soner Alpan’a takdim edildi.
Alpan; akademik çalışmalarıyla mübadeleyi biyopolitik bir eksende analiz etmesi, Karamanlı muhacirlerin dillerini gün ışığına çıkarması ve "bellek arkeolojisi" yöntemiyle maddi kültürü korumadaki başarısı nedeniyle bu ödüle layık görüldü.
LMV’nin kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle verilen Özel Ödül ise, İstanbul Rumlarından Tanaş Çimbis’e gitti. Kuruluşundan bu yana vakıf gezilerine gönüllü destek veren ve çevirileriyle onlarca vakıf eserinin yayınlanmasına katkı sunan yazdığı kitaplarla Türk-Yunan dostluğuna köprü olan Çimbis’in katkıları ayakta alkışlandı.
Törende, yönetmen Tahsin İşbilen ve içerik yöneticisi Gizem Karen Aydoğan tarafından hazırlanan video klipler izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Gecenin finalinde ise sahne müziğin ve kardeşliğin diliyle kuruldu. Şef Garip Meriç Mansuroğlu yönetimindeki Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Rumeli müzik dünyasının usta ismi Muammer Ketencoğlu eşliğinde Sefer Güvenç’in en sevdiği Rumeli türkülerini seslendirdi.
Etkinlik sonunda katılımcılara, Aplos Travel sponsorluğunda basılan ve Sefer Güvenç’in dostlarının kaleminden çıkan "Sefer Güvenç’le Anılar" kitabı hediye edildi.
