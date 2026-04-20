Mübadelenin hafızası Sefer Güvenç, Metrohan’da anılarla ve şarkılarla anıldı

Anma toplantısı, Sefer Güvenç’in vakfın inşasındaki vizyoner rolünü ve toplumsal mücadeledeki yerini anlatan konuşmalarla başladı.

Arif Ümit İşler, Güvenç’in LMV’nin temellerini atarken gösterdiği titizliği ve vakfı nasıl bir "hafıza merkezi" haline getirdiğini vurguladı.

Berivan Yıldız, Güvenç’in sadece bir aktivist değil, 12 Eylül günlerinde aile içindeki mücadelesini ve toplumsal adalete olan inancını kişisel tanıklıklarıyla paylaştı.

Belgin Çallıoğlu ise Güvenç’in anısına dostlarından derlenen kitabın yayına hazırlık sürecini "bir vefa borcu" olarak niteledi.

İLK SEFER GÜVENÇ MÜBADELE ÖDÜLÜ AYTEK SONER ALPAN’A

Vakıf Yönetim Kurulu, 2026 yılını "Sardunya Yılı" ilan ederek, kökleri saksıdan saksıya taşınan bu çiçekle mübadil kültürünü özdeşleştirdi. Bu kapsamda, ilk kez verilen Sefer Güvenç Mübadele Ödülü, akademisyen Aytek Soner Alpan’a takdim edildi.

Alpan; akademik çalışmalarıyla mübadeleyi biyopolitik bir eksende analiz etmesi, Karamanlı muhacirlerin dillerini gün ışığına çıkarması ve "bellek arkeolojisi" yöntemiyle maddi kültürü korumadaki başarısı nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

25. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ TANAŞ ÇİMBİS’E

LMV’nin kuruluşunun 25. yılı münasebetiyle verilen Özel Ödül ise, İstanbul Rumlarından Tanaş Çimbis’e gitti. Kuruluşundan bu yana vakıf gezilerine gönüllü destek veren ve çevirileriyle onlarca vakıf eserinin yayınlanmasına katkı sunan yazdığı kitaplarla Türk-Yunan dostluğuna köprü olan Çimbis’in katkıları ayakta alkışlandı.

GÖRSEL VE İŞİTSEL BİR HAFIZA YOLCULUĞU

Törende, yönetmen Tahsin İşbilen ve içerik yöneticisi Gizem Karen Aydoğan tarafından hazırlanan video klipler izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Gecenin finalinde ise sahne müziğin ve kardeşliğin diliyle kuruldu. Şef Garip Meriç Mansuroğlu yönetimindeki Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Rumeli müzik dünyasının usta ismi Muammer Ketencoğlu eşliğinde Sefer Güvenç’in en sevdiği Rumeli türkülerini seslendirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara, Aplos Travel sponsorluğunda basılan ve Sefer Güvenç’in dostlarının kaleminden çıkan "Sefer Güvenç’le Anılar" kitabı hediye edildi.