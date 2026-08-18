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Mudanya’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelilerin toplamda 52 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Mudanya’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
Ekipler tarafından yakalanan şahıslardan İ.T.’nin, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

U.A.’nın birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 9 yıl 2 ay, V.T.’nin ise birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ile cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. M.K.’nin konutta silahlı yağma suçundan 4 yıl 7 ay, E.Ş.’nin elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, N.C.’nin bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay ve F.E.’nin kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Yakalanan 7 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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