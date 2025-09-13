Mudanya'da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çınarlı Göleti, kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesi hızla düşüyor. Bu durum, gölette binlerce balığın telef olmasına neden oldu. Çınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan, gölette sazan, yayın ve turna gibi balık türlerinin oksijensiz kaldığını belirtti. Muhtar, yetkililerden su takviyesi yapılmasını ya da kalan balıkların başka barajlara nakledilmesini istedi.

Mevcut durumda bölgede ağır bir koku oluştu. Bu da çevre ve sağlık için büyük bir risk taşıyor.

Mahalle imamı Mustafa Dursun, göletin manzarasının endişe verici olduğunu ifade etti. Göletin kuruduğunu ve yüzlerce balık türünün yok olduğunu söyledi. Önceden buradan faydalanan vatandaşlar büyük sıkıntı çekiyor. Dursun, yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurguladı.

Bölgede toplanan vatandaşlar, sağ kalan balıkların uzaklaştırılmasını talep etti. Herkesin dikkatinin bu soruna çekilmesini umuyorlar.