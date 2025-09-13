HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mudanya'da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor

Mudanya'daki Çınarlı Göleti'nde su seviyesinin düşmesi balık ölümlerine yol açtı. Yetkililerden acil önlem alınması talep ediliyor.

Mudanya'da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Çınarlı Göleti, kuraklık ve vahşi sulama nedeniyle kuruma noktasına geldi. Su seviyesi hızla düşüyor. Bu durum, gölette binlerce balığın telef olmasına neden oldu. Çınarlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Turan, gölette sazan, yayın ve turna gibi balık türlerinin oksijensiz kaldığını belirtti. Muhtar, yetkililerden su takviyesi yapılmasını ya da kalan balıkların başka barajlara nakledilmesini istedi.

Mevcut durumda bölgede ağır bir koku oluştu. Bu da çevre ve sağlık için büyük bir risk taşıyor.

Mahalle imamı Mustafa Dursun, göletin manzarasının endişe verici olduğunu ifade etti. Göletin kuruduğunu ve yüzlerce balık türünün yok olduğunu söyledi. Önceden buradan faydalanan vatandaşlar büyük sıkıntı çekiyor. Dursun, yetkililerden acil çözüm beklediklerini vurguladı.

Bölgede toplanan vatandaşlar, sağ kalan balıkların uzaklaştırılmasını talep etti. Herkesin dikkatinin bu soruna çekilmesini umuyorlar.

Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 1Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 2Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 3
Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 4Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 5Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 6
Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 7Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 8Mudanya da korkutan görüntü! Balık ölümleri artıyor 9Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüzerken beyin kanaması geçirdiYüzerken beyin kanaması geçirdi
Samandağ'da 1.260 litre sahte içki ele geçirildiSamandağ'da 1.260 litre sahte içki ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Mudanya kuraklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Destansı galibiyet Yunan basınında!

Destansı galibiyet Yunan basınında!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Galatasaray'da 4 kupa kazanmıştı... Sürpriz ayrılık!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

17 kente kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı!

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

Hepsinde aynı belirtiler görüldü, 106 kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.