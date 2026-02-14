HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mudanya yolunda korkutan araç yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan dumanların ardından alev aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Mudanya yolunda korkutan araç yangını

Edinilen bilgiye göre olay, Mudanya ilçesi Kurşunlu istikametinde, Gemlik-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekti. Kısa süre içerisinde dumanların alevlere dönüştüğünü gören sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Mudanya yolunda korkutan araç yangını 1

ALEV ALAN OTOMOBİLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya İtfaiye ekipleri, alev alan otomobile kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Mudanya yolunda korkutan araç yangını 2

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybettiFabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti
Zelenskiy'den üçlü müzakerelere ilişkin açıklamaZelenskiy'den üçlü müzakerelere ilişkin açıklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.