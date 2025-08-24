HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mudanya’da korkutan yangın

Mudanya Halitpaşa Mahallesin Çepni yolu üzerinde çıkan yangın bölgede bulunan bazı zeytinlikler, küle döndü.

Mudanya’da korkutan yangın

Yangın, saat 11:30 civarında meydana geldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tepede bulunan zeytinlik alandaki yangın, rüzgarın olmaması sebebiyle kısa sürede kontrol altına alınarak yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanda zeytin ağaçları yanarken çevredeki diğer zeytinlik alanlarına sıçramadan söndürüldü.
Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili tahkikat da devam ediyor.

Mudanya’da korkutan yangın 1

Mudanya’da korkutan yangın 2

Mudanya’da korkutan yangın 3

Mudanya’da korkutan yangın 4

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze’de can kaybı 62 bin 686’ya yükseldiGazze’de can kaybı 62 bin 686’ya yükseldi
Bingöl’de Çapakçur Operasyonu: 4 tutuklamaBingöl’de Çapakçur Operasyonu: 4 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Barış Alper'in menajerinden gece yarısı canlı yayında olay açıklamalar!

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Alışveriş sonrası aracıyla eve gitti, gerçek evde ortaya çıktı

Alışveriş sonrası aracıyla eve gitti, gerçek evde ortaya çıktı

Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

Osmanlı'nın kayıp gemisi yüzyıllar sonra gün yüzüne çıkarıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.