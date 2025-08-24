Mudanya’da korkutan yangın

Yangın, saat 11:30 civarında meydana geldi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tepede bulunan zeytinlik alandaki yangın, rüzgarın olmaması sebebiyle kısa sürede kontrol altına alınarak yerleşim bölgesine ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanda zeytin ağaçları yanarken çevredeki diğer zeytinlik alanlarına sıçramadan söndürüldü.

Yanan alanlarda soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili tahkikat da devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır