Müdür, 600 milyon TL ile kayıplarda! Bakanlığın paralarını başka hesaplara atmış

Giresun'da büyük vurgun! Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olan Mustafa U.'nun bakanlığın gönderdiği paraları başka hesaplara aktardığı belirlendi. İlk belirlemelere göre 600 milyon TL'lik kamu zararı var. Müdürün bir süre önce izne ayrıldığı belirlendi.

Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon lira kamu zararına yol açarak yolsuzluk yapıldığı iddia edilen işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleriyle ortaya çıktı. Olayla ilgili ise adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

HESAP HAREKETLERİ KISKACA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Mustafa U.'nun hesap hareketleri üzerine yürütülen incelemelerde usulsüz işlemler tespit edildi. Konuya ilişkin incelemelerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bakanlık müfettişlerinin çalışmaları doğrultusunda sürdüğü belirtildi.

BAKANLIK ÖDENEKLERİNİ BAŞKA HESAPLARA AKTARMIŞ

Soruşturma kapsamında, bazı bakanlık ödeneklerinin usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı, gerçekte bulunmayan projeler üzerinden işlem yapıldığı ve bazı kayıtların sisteme eksik işlendiği yönündeki iddiaların araştırıldığı öğrenildi.

600 MİLYON TL'LİK VURGUN

İlk incelemelerde kamu zararının 600 milyon liraya ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkında inceleme yürütülen şüpheli Mustafa U.'nun bir süre önce izne ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı ileri sürülürken, yurt dışına çıkmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.

HER DETAY İNCELENİYOR

Öte yandan, şüphelinin mal varlığı, ticari faaliyetleri ve para transferlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğü belirtildi. Bazı taşınır ve taşınmaz varlıklar ile ticari ilişkilerin mercek altına alındığı öğrenildi.
İddialar arasında spor kulüplerine maddi destek sağlandığı yönündeki bilgiler de yer alırken, söz konusu desteklerin niteliği ve kaynağının da soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

