Muğla 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı düşük kalacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor. Bu durum bölgedeki sakinler ve ziyaretçiler için keyifli bir gün sunacak.

3 Ekim Cuma günü hava koşullarında belirgin bir değişiklik olacak. Şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekecek. Hava durumu hazırlık gerektiriyor.

4 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 13°C ile 23°C arasında olacak. Bu süreçte su baskınları ve trafik kazaları riski artacak. Dikkatli olunması önem taşıyor. Önlemler almak kritik bir mesele.

5 Ekim Pazar günü ise hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Güneşli bir gün yaşanacak. Sıcaklıklar 14°C ile 25°C arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman dilimi sunulacak.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarına dikkat edilmesi önemli. Özellikle 3 ve 4 Ekim tarihlerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve seyahat edeceklerin hava durumunu takip etmesi gerekiyor. Gerekli önlemleri almak güvenliğimiz açısından önemlidir.