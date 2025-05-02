Muğla 02 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 2 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu açık ve az bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C civarında tahmin ediliyor. Öğleden sonra, saat 12:00 ile 15:00 arasında sıcaklık 27°C'ye yükselebilir. Nem oranının %36 civarında olacağı öngörülüyor. Rüzgar güney yönünden esecek.

3 Mayıs Cumartesi günü, sıcaklığın 22°C civarında olacağı ve yağmurlu bir gün geçirileceği bekleniyor. 4 Mayıs Pazar günü de benzer şekilde yağmurlu hava olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü ise sıcaklığın yine 22°C civarında olması ve yağmurlu bir gün geçirmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları nedeniyle, açık hava etkinliği düzenleyenlerin hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Ayrıca, yağışlı günlerde sürüş koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak gereklidir. Yağışların zeminleri kayganlaştırabileceği unutulmamalıdır. Yürüyüş yaparken uygun ayakkabılar giymek ve dikkatli olmak önemlidir. Su birikintilerinden uzak durmak, sel riski olan bölgelerden kaçınmak da güvenlik açısından gereklidir.