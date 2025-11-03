HABER

Muğla 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 3 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Güneşli havanın yanı sıra sıcaklık 21.7°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %45 civarında kalacak. Gün doğumu saat 07:36, gün batımı ise 18:10 olarak öngörülüyor. Önümüzdeki günler için hafif yağmurlar ve ılıman sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların şemsiye ve hafif yağmurluk bulundurması öneriliyor.

Muğla, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü genellikle açık ve güneşli bir hava bekliyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 21.7°C civarında olacak. Bu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için keyifli bir gün sunacak. Nem oranı %45 seviyelerinde kalacak. Rüzgar ise saatte 6.4 km hızla esiyor. Gün doğumu saati 07:36, gün batımı saati 18:10 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler olacağı tahmin ediliyor. 4 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 22.2°C'ye yükselebilir. Hafif çiseleyen yağmurlar görülebilir. 5 Kasım Çarşamba günü hava sıcaklığı 21.8°C civarında olacak. Hafif çiseleyen yağmurlar devam edecek. 6 Kasım Perşembe günü hava sıcaklığı 21.2°C'ye düşecek. Hafif çiseleyen yağmurlar sürmeye devam edecek. 7 Kasım Cuma günü ise yine hava sıcaklığı 21.2°C civarında kalacak. Hafif çiseleyen yağmurlar bu günde devam edecek.

Bu dönemde hava koşullarının hafif yağmurlu ve ılıman olması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hafif yağmurluk veya şemsiye bulundurması iyi bir fikir olabilir. Nem oranı %45 ile %72 arasında değişebilir. Bu durum özellikle hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli havaya karşı hassasiyeti olanlar uygun önlemler almalıdır. Rüzgar hızı saatte 6.4 km ile 9.6 km arasında değişecek. Deniz kenarında vakit geçirenlerin deniz koşullarını göz önünde bulundurması gerekecek. Gün doğumu ve batımı saatleri 07:36 ve 18:10 olarak belirlenmiştir. Gün ışığından en iyi şekilde faydalanmak isteyenler bu saatleri dikkate alarak plan yapmalıdır.

