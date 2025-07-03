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Muğla 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 03 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Muğla 03 Temmuz Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hızı ise 18 km/saat olacak. Bu sıcaklık ve rüzgar koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 4 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 36°C'ye yükselecek. 5 Temmuz Cumartesi günü ise sıcaklık 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için dikkate alınmalıdır.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Rüzgarın hızı 18 km/saat civarındadır. Bu durum, deniz kenarında hafif bir esinti yaratabilir. Deniz keyfi için bu esinti rahatlatıcı olabilir. Ancak, denize girerken su sıcaklığını kontrol etmek önemlidir. Aksi takdirde, aşırı sıcak su ciltte olumsuz etkilere yol açabilir.

Sıcak hava koşullarında, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişiler daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların, serin ortamlarda vakit geçirmeleri ve düzenli olarak su içmeleri önemlidir. Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu ürünler kullanmaları önerilir. Şapka veya gözlük gibi aksesuarlarla kendilerini korumaları da faydalı olacaktır.

Muğla'da 3 Temmuz 2025 Perşembe günü ve takip eden günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak, hem kendinizi hem de sevdiklerinizi sıcak havanın olumsuz etkilerinden koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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