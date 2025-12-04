Muğla 04 Aralık Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü. Hava koşulları hafif yağmurlu olacak. En düşük sıcaklık 11°C. En yüksek sıcaklık 18°C civarında. Nem oranı %86 seviyelerinde. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:07. Gün batımı ise 17:51'de gerçekleşecek.

5 Aralık Cuma günü beklenen hava durumu. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 17°C ile 19°C arasında değişecek. 6 Aralık Cumartesi günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. Gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 19.7°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü ise hafif sağanak yağmurların olacağı düşünülüyor. Sıcaklık 11.8°C ile 18.2°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini bilmeli ve planlarınızı buna göre yapmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Ani hava değişimlerine karşı sağlığınızı korumak için uygun kıyafet seçimi önemlidir. Sürücüler, yağışlı günlerde yol koşullarının kötüleşebileceğini unutmamalıdır. Hız limitlerine uymak önemlidir. Hava koşullarını düzenli olarak takip ederek, olası olumsuz durumlara karşı önlem alabilirsiniz.