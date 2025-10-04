HABER

Muğla 04 Ekim Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 04 Ekim Cumartesi hava durumu yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Muğla, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü farklı hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Bodrum ve Milas gibi kıyı bölgelerinde hafif sağanak yağmurlar bekleniyor. Menteşe ve Ula gibi iç bölgeler ise kapalı ve bulutlu olacak. Bodrum'da gün boyunca sıcaklık 21.2°C hissedilecek. En düşük sıcaklık 19.7°C, en yüksek sıcaklık 21.2°C olarak tahmin ediliyor. Menteşe içinse en düşük sıcaklık 12.6°C, en yüksek sıcaklık 16.9°C olacak.

5 Ekim Pazar günü hava koşullarının daha da değişkenlik göstermesi bekleniyor. Kıyı bölgelerde hafif sağanak yağmurlar devam edecek. İç bölgelerde kapalı ve bulutlu hava sürecek. Bodrum'da hissedilen sıcaklık yine 21.2°C olacak. Menteşe'de de 12.6°C ile 16.9°C arasında sıcaklık değişimi öngörülüyor.

Kıyı bölgelerinde denize girmeyi planlayanların hava koşullarını takip etmesi önemlidir. Sağanak yağmurlar ve rüzgar deniz koşullarını etkileyebilir. İç bölgelerde düşük sıcaklıklar ve yüksek nem oranları söz konusu. Açık hava etkinliği düzenleyenlerin uygun giyim ve hazırlık yapması faydalı olacaktır.

Muğla'da 4 ve 5 Ekim 2025 tarihlerinde hava koşulları bölgelere göre farklılık gösterecektir. Kıyı bölgelerinde hafif sağanaklar ve ılıman sıcaklıklar bekleniyor. İç bölgelerde kapalı hava ve daha düşük sıcaklıklar hakim olacak. Vatandaşların etkinliklerini ve seyahatlerini bu hava koşullarına göre düzenlemesi önemlidir. Olumsuzluklardan kaçınmak açısından dikkatli olunmalıdır.

