Muğla 04 Temmuz Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 4 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklık 21°C civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı ise %21 ile %35 arasında değişecek.

5 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 38°C'ye çıkması öngörülüyor. 6 Temmuz Pazar günü de sıcaklık 38°C olarak belirleniyor. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 38°C civarında seyredeceği bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik geldiği öğle ve öğleden sonra saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınılması önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Dışarıda geçirilen süre boyunca güneş koruyucu ürünlerin kullanımı cilt sağlığını koruyacaktır. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle, deniz kenarlarında oluşabilecek dalgalara karşı dikkatli olunmalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin, denize girmeden önce yerel uyarıları ve cankurtaran tavsiyelerini dikkate almaları gerekir.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için, hassas grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda kalmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulmalıdır. Bu şekilde konfor artırılabilir.