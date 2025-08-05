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Muğla 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da, 5 Ağustos 2025 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.

Muğla 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Muğla'da, 5 Ağustos 2025 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 36°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 22°C'ye düşecek. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 8–18 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı ise 22°C olacak. 7 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 25°C olacak. 8 Ağustos Cuma günü gündüz sıcaklığı 38°C, gece sıcaklığı 26°C tahmin ediliyor. 9 Ağustos Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 39°C, gece sıcaklığı 25°C olacak. 10 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı yine 39°C, gece sıcaklığı ise 24°C olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri açısından dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Tarım sektörü çalışanları, bitkilerin su ihtiyacını sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde karşılamalıdır. Bu önlemler, sıcak günlerde verimliliği artıracaktır. Sıcak hava koşullarına karşı alınacak tedbirler, bireylerin sağlığını korumak ve tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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