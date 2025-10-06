HABER

  3. Yaşam

Muğla 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü genellikle güneşli ve sıcak bir hava bekliyor.

Muğla 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Muğla, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü genellikle güneşli ve sıcak bir hava bekliyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 25°C civarında olacak. Bu, bölgedeki sakinlerin ve turistlerin açık hava etkinliklerini gerçekleştirmesine olanak tanıyacaktır. Nem oranı %53 seviyelerinde kalacak. Bu durum, hava sıcaklığının daha yüksek hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar ise 5.8 km/h hızında esecek. Bu, hava koşullarını daha da sakinleştirecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler öngörülüyor. 7 Ekim Salı günü şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için olumsuz bir etki yaratabilir. 8 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanakların devam edeceği öngörülüyor. Hava koşullarının istikrarsız kalması muhtemel. 9 Ekim Perşembe günü ise güneşli hava koşullarının geri dönmesi bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Şiddetli yağışların beklendiği günlerde açık alanlardan kaçınmak önemli olacaktır. Su birikintilerinden de uzak durmak gerekecektir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu, sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı en uygun şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
