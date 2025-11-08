HABER

Muğla 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 8 Kasım 2025 tarihinde hava durumu bölgeler arasında değişiklik gösterecek. Milas, Köyceğiz ve Bodrum gibi çeşitli ilçelerde sıcaklıklar 19.9°C ile 26.3°C arasında seyredecek. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. 9 ve 10 Kasım'da hava daha stabil hale gelecek, yağış ihtimali azalacak. Açık hava etkinlikleri için hazırlıklı olunması gerektiği vurgulanıyor. Hava koşullarına dikkat edilmesi, güvenlik önlemlerinin alınması önem taşıyor.

Muğla'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Milas'ta hava sıcaklığı 24°C civarında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Bodrum'da sıcaklık 19.9°C olacak. Az bulutlu bir gün geçirileceği tahmin ediliyor. Köyceğiz'de sıcaklıklar 26.3°C'ye çıkacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Marmaris'te hava sıcaklığı 23.3°C olacak. Kapalı ve bulutlu bir gün yaşanması öngörülüyor. Datça'da sıcaklık 22.5°C civarında hissedilecek. Parçalı bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.

9 Kasım Pazar ve 10 Kasım Pazartesi tarihlerinde Muğla genelinde hava koşulları daha stabil hale gelecek. Sıcaklıkların 23-24°C arasında seyretmesi bekleniyor. Bulutlu ve güneşli geçişlerin yaşanması öngörülüyor. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava koşullarının daha sakin olacağı düşünülüyor.

Hava koşullarına bağlı olarak, 8 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanakların beklendiği bölgelerde dikkatli olunmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların tedbirli olmaları önemli. Yağmur olasılığına karşı yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, rüzgarın hızlanabileceği ve nem oranının yüksek olabileceği günler yaklaşmakta. Alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyeti olanlar dikkat etmeli ve ilaçlarını yanlarında bulundurmalı. Kıyı bölgelerinde deniz suyu sıcaklıklarının düşebileceğini unutmamalı. Dalga boylarının artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Denize girmeyi planlayanların güvenlik önlemlerini almaları büyük önem taşıyor.

8 Kasım Cumartesi günü Muğla'daki hava koşulları bölgelere göre farklılık gösterecek. Özellikle kısa süreli sağanakların beklenmesi, açık hava etkinliklerinde dikkatli olmayı gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakin hale gelmesi ve yağış ihtimalinin azalması bekleniyor.

