Muğla 10 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 10 Kasım 2025 tarihinde hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Bodrum'da en düşük sıcaklık 11.9°C, en yüksek sıcaklık ise 17.7°C olarak tahmin ediliyor. Fethiye'de benzer sıcaklıklar görülerek en düşük 17.4°C, en yüksek 21°C bekleniyor. Ancak, önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar yaşanabilir. Bu nedenle hava değişkenliğini takip etmek ve uygun kıyafetler giymek önem taşıyor.

Hazar Gönüllü

Muğla'da 10 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu değişkenlik gösteriyor. Bodrum'da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 11.9°C. En yüksek sıcaklık 17.7°C olarak tahmin ediliyor. Fethiye'de de benzer bir hava bekleniyor. Burada da hava açık ve güneşli. En düşük sıcaklık 17.4°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C olarak öngörülüyor. Diğer ilçelerde de hava genellikle açık. Sıcaklıklar 11°C ile 22°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar bekleniyor. 11 Kasım Salı günü kısa süreli sağanaklar görülebilir. En düşük sıcaklık 11°C. En yüksek sıcaklık ise 21°C civarında olacaktır. 12 Kasım Çarşamba günü yer yer sağanaklar olabilir. Sıcaklıklar 10°C ile 22°C arasında değişebilir. 13 Kasım Perşembe günü de bölgesel düzensiz yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşularındaki değişkenlik dikkat gerektiriyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar hava durumunu takip etmelidir. Sağanak yağışların etkili olabileceği günlerde su birikintilerinden uzak durulmalı. Islanmamak için uygun kıyafetler giyilmesi faydalıdır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı. Mümkünse rüzgar etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

