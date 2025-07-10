Muğla 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 21°C'ye düşecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %41 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 11 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 34°C, 12 Temmuz Cumartesi günü 35°C, 13 Temmuz Pazar günü ise 37°C civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek ve bol su tüketmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak gereklidir. Sıcak havanın vücut üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için bu önlemler alınmalıdır.