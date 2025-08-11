Muğla 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü güneşli bir hava ile başlayacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 38°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %29 seviyelerinde olacak. Rüzgar, kuzey-güney yönünde saatte yaklaşık 4.36 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 42°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 41°C seviyelerinde kalacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneşin dik açıyla vurması nedeniyle zorlayıcı hale gelebilir. Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak ve güneş ışınlarından korunmak faydalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmesi vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olabilir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığının yüksek olması bekleniyor. Bu durum, suyun serinletici etkisini azaltabilir. Denize girerken suyun sıcaklığını kontrol etmek ve uzun süreli yüzme aktivitelerinden kaçınmak akıllıca olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabileceği unutulmamalıdır. Bu grupların, aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri alması önemlidir. Gerektiğinde sağlık profesyonellerine danışmaları da faydalı olacaktır.