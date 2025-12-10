HABER

Uşak'ta karı koca çiftin kahreden ölümü!

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu, 80 yaşındaki İbrahim Özçakır ve aynı yaştaki Nazife Özçakır hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki M.V.'nin tedavisi sürüyor.

Uşak'ta 80 yaşındaki İbrahim Özçakır idaresindeki 64 AH 815 plakalı otomobil, Sivaslı-Uşak kara yolunun Kızılcasöğüt Kavşağı'nda 25 yaşındaki M.V. yönetimindeki 20 AJF 138 plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÖLÜ, 1 YARALI!

Uşak ta karı koca çiftin kahreden ölümü! 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak ta karı koca çiftin kahreden ölümü! 2

Yapılan kontrolde sürücü Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Özçakır'ın eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uşak ta karı koca çiftin kahreden ölümü! 3

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nazife Özçakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaynak: AA

