Muğla 11 Eylül Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 36°C, en düşük sıcaklık ise 20°C civarında olacak. Nem oranı %50. Rüzgar hızı saatte 6 km tahmin ediliyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 12 Eylül Cuma günü sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. 13 Eylül Cumartesi günü ise 36°C civarında seyredecek. 14 Eylül Pazar günü sıcaklık 34°C civarına düşecek. Bu süre zarfında hava genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.