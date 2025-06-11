Muğla 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, yer yer bulutlu ve güneşli olacak. Yüksek sıcaklıkların görüleceği bu gün için gündüz saatlerinde sıcaklığın 37°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, Muğla'nın Haziran ayındaki ortalamanın üzerindedir. Bölge, tipik yaz iklimini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 12 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 37°C, 13 Haziran Cuma günü ise 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. 14 Haziran Cumartesi günü sıcaklıkların 36°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın Haziran ayındaki ortalamaların üzerindedir. Türkiye'nin tipik yaz iklimine işaret ediyor.

Bu dönemde aşırı sıcaktan korunmak önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde gölge alanlarda vakit geçirmek gerekmektedir. Bol su tüketimi de faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda olunmamalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını koruyacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların dikkatli olması ve gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Muğla'nın Haziran ayındaki tipik iklim profili, ortalama gündüz sıcaklığının 27.6°C, gece sıcaklığının 15.1°C olduğunu göstermektedir. Yağış miktarı 32 mm civarında seyrederken, nem oranı %45'tir. Bu veriler, bölgenin yaz aylarında sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Muğla'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Vatandaşların aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Sağlıklarını riske atmamak adına dikkatli olmaları gerekmektedir.