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Muğla 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da, 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olarak tahmin edilmektedir.

Muğla 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da, 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, parçalı ve çok bulutlu olarak tahmin edilmektedir. Öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığının 21°C civarında olması, nem oranının ise %56 civarında bulunması öngörülüyor. Rüzgar güneybatı yönünden esecek.

12 Mayıs Pazartesi günü, Muğla'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. Nem oranının ise %68 civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden esecek.

13 Mayıs Salı günü, hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Az bulutlu ve güneşli bir gün geçirilecek. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Nem oranı %66 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden esecek.

14 Mayıs Çarşamba günü, hava koşullarının yine sakinleşmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu bir gün geçilmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. Nem oranı %66 civarında kalacak. Rüzgar batı yönünden esecek.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın yönüne göre uygun kıyafet seçimi yaparak üşümek engellenebilir. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak ani değişikliklere hazır olmanızda fayda vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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