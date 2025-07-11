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Muğla 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Muğla 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 20 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 12 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 35°C olması bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü ise sıcaklığın 37°C olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın tipik yaz iklimine uygun olarak yüksek kalmaya devam edecek.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek yararlı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur.

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hava durumu Muğla
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