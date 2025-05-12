Muğla 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte parçalı ve çok bulutlu olacaktır. Gündüz sıcaklıkları 21°C civarında, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında beklenmektedir.

13 Mayıs Salı'dan itibaren hava koşullarının daha sakinleşmesi, hava sıcaklıklarının artması beklenmektedir. 13 Mayıs Salı günü az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecektir. 14 Mayıs Çarşamba ve 15 Mayıs Perşembe günlerinde de benzer hava koşulları sürecektir. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklıkları artacaktır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası olumsuz koşullardan korunmak açısından gereklidir.