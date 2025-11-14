HABER

Muğla 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasındaki hava durumu, ılıman sıcaklıklarla dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. 14 Kasım'da sıcaklık 20°C civarında seyrederken, hafta sonu 22°C'ye kadar yükselebilir. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemli. Ayrıca, öğle saatlerinde güneşten korunmak için güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Açık hava etkinlikleri için avantajlı bir dönemdesiniz.

Cansu Akalp

Muğla'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 20°C civarında seyredecek. Bu, bölge halkı için rahat bir gün sunacak. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 7°C civarlarında olacak. Bu nedenle, sabahları hafif bir mont veya ceket giymek faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde ise sıcaklıklar 20°C'ye ulaşacak. Böylece daha rahat bir hava sağlanmış olacak.

Hafta sonu hava koşulları da benzer şekilde ılıman olacak. 15 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklığının 20°C civarında olması bekleniyor. 16 Kasım Pazar günü sıcaklıkların 22°C'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için avantajlı bir dönemdesiniz.

Ilıman hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Gerektiğinde bir mont veya ceket bulundurmak da faydalıdır. Ayrıca öğle saatlerinde güneş ışınlarının etkili olacağını unutmamalısınız. Güneş koruyucu kullanmak, cilt sağlığınızı koruyacaktır. Rüzgar hızının düşük olması, açık hava etkinlikleri için ek bir avantaj sunuyor.

Muğla'da 14-16 Kasım 2025 tarihleri arasında hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun görünüyor. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Öğle saatlerinde güneşten korunmak, keyifli bir hafta sonu geçirmenize katkı sağlayacaktır.

