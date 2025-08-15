HABER

Muğla 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 15 Ağustos 2025 Cuma günü tipik bir yaz gününe uyanıyor.

Muğla 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla, 15 Ağustos 2025 Cuma günü tipik bir yaz gününe uyanıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 22°C civarına düşmesi öngörülüyor. Nem oranı bazı bölgelerde %96'ya kadar çıkabilir. Rüzgarın hızı ise 20 km/saat civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken faktörler arasında yer alıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 16 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığının 35°C olması bekleniyor. 17 Ağustos Pazar günü sıcaklığın 34°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumludur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi muhtemeldir.

Sıcak ve nemli günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, vücut ısısının aşırı yükselmesini engeller. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanılmalıdır.

Rüzgarın hızı 20 km/saat civarında olacaktır. Bu, deniz kenarında veya açık alanlarda hafif bir esinti hissi yaratabilir. Ancak, rüzgarın yönü ve şiddeti hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Açık hava etkinlikleri planlarken güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Muğla'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü ve takip eden günlerde sıcak ve nemli hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların ve dışarıda vakit geçireceklerin, yukarıda belirtilen önlemleri alarak sağlıklarını korumaları önemlidir.

