HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak? 15 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu genellikle açık ve sıcak olacaktır. Gündüz sıcaklıklarının 29°C civarında olması beklenmektedir.

Muğla 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Muğla'da gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat tahmin ediliyor. Nem oranı ise %52 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. 16 Haziran Pazartesi günü hava genellikle açık kalacak. Sıcaklıklar 24°C ile 29°C arasında değişecek. 17 Haziran Salı günü de hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında olacak. 18 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması ve nem oranının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları da gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak önemlidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep'te drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL cezaGaziantep'te drift atarak tehlike saçan sürücüye 46 bin TL ceza
LGS heyecanı 9.30'da başladı! LGS heyecanı 9.30'da başladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyat artışı yüzde 600! Zam şampiyonu oldu

Fiyat artışı yüzde 600! Zam şampiyonu oldu

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Galatasaray, Muslera'nın yerine geçecek ismi buldu! Barcelona'nın yıldızıyla anlaşma sağlandı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Füzeler peş peşe havalandı! İsrail'den de İran'dan da karşılıklı gözdağı

Aksaray'da balon faciası! Vali acı detayı açıkladı

Aksaray'da balon faciası! Vali acı detayı açıkladı

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Hamaney’den İsrail’e füze saldırısı sonrası videolu mesaj: "Çaresiz kalacaksınız"

Şikayetler artınca harekete geçildi! Turizm merkezinde 14 eğlence mekanı kapatıldı

Şikayetler artınca harekete geçildi! Turizm merkezinde 14 eğlence mekanı kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.