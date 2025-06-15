Muğla 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da gece sıcaklıkları ise 17°C civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 11 km/saat tahmin ediliyor. Nem oranı ise %52 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. 16 Haziran Pazartesi günü hava genellikle açık kalacak. Sıcaklıklar 24°C ile 29°C arasında değişecek. 17 Haziran Salı günü de hava açık kalmaya devam edecek. Sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında olacak. 18 Haziran Çarşamba günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olması ve nem oranının artması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmaları da gerekmektedir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak veya gölgelik alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve vücudu aşırı yormamak önemlidir. Bu önlemler, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.