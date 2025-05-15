HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Muğla 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

16 Mayıs Cuma ve 17 Mayıs Cumartesi günlerinde de hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 24°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, hafta sonu planları için uygun hava koşulları sunmaktadır.

18 Mayıs Pazar günü için hava tahminlerinde bazı değişiklikler öngörülüyor. Bu tarihte yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Genel olarak, Muğla'da Mayıs ayı boyunca gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, geceleri ise 12°C civarında seyretmektedir. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olmaktadır. Yağış miktarı ortalama 81 mm civarındadır.

Böyle bir hava durumunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, etkinliklerinizi daha konforlu hale getirecektir. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Yola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareketYola savrulanlara aldırış etmeden gazladı! Hatay'da sürücüden tepki çeken hareket

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.