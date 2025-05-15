Muğla 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtmaktadır.

16 Mayıs Cuma ve 17 Mayıs Cumartesi günlerinde de hava koşulları açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 24°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 12°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, hafta sonu planları için uygun hava koşulları sunmaktadır.

18 Mayıs Pazar günü için hava tahminlerinde bazı değişiklikler öngörülüyor. Bu tarihte yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Genel olarak, Muğla'da Mayıs ayı boyunca gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, geceleri ise 12°C civarında seyretmektedir. Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olmaktadır. Yağış miktarı ortalama 81 mm civarındadır.

Böyle bir hava durumunda açık hava etkinlikleri için uygun koşullar bulunmaktadır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak, etkinliklerinizi daha konforlu hale getirecektir. Güneşli günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.