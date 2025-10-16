HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 16 Ekim Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla’da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 28°C, akşam ise 25°C civarında olacak. Rüzgar kuzeyden saatte 10 km hızla esecek ve nem oranı %73 dolaylarında kalacak. 17 Ekim Cuma günü sıcaklık 26°C olurken, 18 Ekim Cumartesi günü 22°C’ye düşecek. Açık hava planları yapanların güneşten korunmaları, akşam soğumasına karşı ise ceket bulundurmaları öneriliyor. İşte detaylar...

Muğla 16 Ekim Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 28°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 25°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 10 km civarında olacak. Nem oranı %73 seviyelerinde kalacak.

17 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. 18 Ekim Cumartesi günü ise sıcaklık 22°C civarında düşecek. Bu tarihlerde hava serin ve bulutlu olacak. Hava koşulları değişkenlik gösteriyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemli. Bol su tüketmek de faydalı. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bunun için yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.