Muğla 16 Ekim Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 28°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 25°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Hızı saatte 10 km civarında olacak. Nem oranı %73 seviyelerinde kalacak.

17 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. 18 Ekim Cumartesi günü ise sıcaklık 22°C civarında düşecek. Bu tarihlerde hava serin ve bulutlu olacak. Hava koşulları değişkenlik gösteriyor.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemli. Bol su tüketmek de faydalı. Akşam saatlerinde serinlik artabilir. Bunun için yanınızda bir ceket bulundurmak iyi bir fikir.