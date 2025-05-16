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Muğla 16 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 16 Mayıs Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Muğla 16 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25°C civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 6 km hızla esecek. Yağış ihtimali %10 civarında. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir gün sunuyor.

17 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığının 25°C olması bekleniyor. 18 Mayıs Pazar günü de sıcaklık 25°C civarında olacak. Her iki gün için yağış ihtimali %20 civarında. Hava koşullarının genel olarak güneşli ve sıcak geçmesi öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için elverişli bir ortam yaratıyor.

Sıcak ve güneşli hava nedeniyle özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde şapka ve güneş koruyucu kullanmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Ayrıca sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, vücudu aşırı yormamak sağlıklı kalmak için faydalıdır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir dönemdesiniz. Güneşin etkili olduğu saatlerde gerekli önlemleri alarak sağlıklı ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

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hava durumu Muğla
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