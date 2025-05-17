Muğla 17 Mayıs Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, bölge sakinleri ve ziyaretçiler için keyifli bir gün geçirme imkanı sunuyor. Gündüz hava sıcaklığı 25°C civarında bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar 13°C seviyelerine düşecek. Yağış ihtimali %20 civarında. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu durum, gün boyunca hafif bir esinti olacağı anlamına geliyor. UV endeksi 11 olarak belirlenmiş. Bu da güneş ışınlarının güçlü olacağı anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş koruyucu kullanması ve bol su tüketmesi öneriliyor.

18 Mayıs 2025 Pazar günü de hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 13°C seviyelerine düşecek. Yağış ihtimali yine %20 civarında bulunuyor. Rüzgarın hızı 6 km/saat olarak öngörülüyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 14°C seviyelerine düşecek. Yağış ihtimali %20 olarak kalacak. Rüzgar hızı 11 km/saat olarak tahmin ediliyor. 20 Mayıs 2025 Salı günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. Gece sıcaklıklar 14°C seviyelerine düşecek. Yağış ihtimali %20. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak öngörülüyor. Bu günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve açık olacak.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlamak harika bir fikir. UV endeksinin yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Güneş ışınlarının en güçlü olduğu saatlerde, özellikle 12:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunacakların güneş koruyucu kullanması ve şapka takması önemli. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, nefes alabilen kıyafetler giymek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hafif olacağı için deniz kenarında vakit geçireceklerin, deniz suyu sıcaklığını dikkate alarak uygun kıyafet seçmeleri faydalı. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamak ve güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı iyi yapmanıza yardımcı olur.