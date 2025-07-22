Muğla 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 22 Temmuz 2025 tarihinde yüksek sıcaklıkların etkisinde olacak. Gündüz hava sıcaklığı 41°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha da hissedilecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Nem oranı %35 ile %37 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 12 km/s ile 16 km/s arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması öngörülüyor. 24 Temmuz Perşembe günü de sıcaklık 43°C'ye çıkacak. 25 Temmuz Cuma günü de sıcaklıkların 43°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir.

Ekstrem sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için çeşitli zorluklar yaratabilir. İnsanların güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri gerekir. Tarım sektöründe çalışanların, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaları önemlidir. Gerekli önlemleri almalıdırlar. Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda dikkatli olunmalı ve ateş yakılmamalıdır.

Muğla'da beklenen yüksek sıcaklıklar, bireylerin ve çevrenin sağlığı için dikkatle izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.