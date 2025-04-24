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Muğla 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 24 Nisan 2025 Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bir hava durumu bekliyor. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak. Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 15°C ile 18°C arasında değişecek. Yağış miktarı ise yaklaşık 66 mm olacak.

Muğla 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Önümüzdeki günlerde, 25 Nisan Cuma günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günlerinde benzer hava koşulları sürecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C ile 23°C arasında, gece sıcaklıkları ise 10°C ile 12°C arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını yakından takip etmeleri önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü fırtınalar dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarda esneklik sağlamak faydalı olacaktır. Yağışlar zeminleri kayganlaştırabilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olması, olası kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Bu dönemde UV indeksi 8 olarak değerlendirilmektedir. Bu seviyede güneşe maruz kalma süresi sınırlı tutulmalı ve uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Güneş kremi kullanımı, koruyucu giysiler ve şapka gibi aksesuarlar cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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