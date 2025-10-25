HABER

Muğla 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 25 Ekim'de hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Bodrum az bulutlu, Menteşe parçalı bulutlu bir gün beklemektedir. Fethiye'de sıcaklık 26°C olacak. 26 Ekim'de ise Muğla genelinde hava iyileşiyor; Bodrum ve Dalaman güneşli bir hava beklentisi taşıyor. 28 Ekim'de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Muğla 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da az bulutlu bir hava bekleniyor. Menteşe'de parçalı bulutlu bir gün öngörülüyor. Fethiye'de gündüz sıcaklığının 26°C olması tahmin ediliyor. Bu farklılıklar Muğla'nın coğrafyası ve mikroklima özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

26 Ekim Pazar günü Muğla genelinde hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Bodrum'da açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Dalaman'da da aynı şekilde açık ve güneşli hava öngörülüyor. Bu durum, bölgedeki turistik faaliyetleri destekleyecektir.

28 Ekim Salı günü yer yer sağanak yağışların görülmesi tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. Planları esnek tutmak gerekebilir.

Yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri iptal edilebilir. Kapalı alanlara kaydırılması da gerekebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınız için faydalı olacaktır. Günlük hava raporlarını düzenli kontrol etmek önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olur.

