Muğla 25 Kasım Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

25 Kasım 2025 Salı günü Muğla'daki hava durumu, ilçelere göre değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da kapalı ve bulutlu bir hava beklenmektedir. Datça’da ise az bulutlu, güneşli bir gün öngörülmektedir. Fethiye’de kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacaktır. Sıcaklık en düşük 6.8°C, en yüksek 19.4°C arasında değişmektedir.

26 Kasım Çarşamba günü Bodrum’da parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Diğer ilçelerde de benzer bulutlu hava koşulları öngörülmektedir. Sıcaklıklar en düşük 10.8°C, en yüksek 18.2°C arasında olacaktır. Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır.

Dışarı çıkarken uygun kıyafetler almak, ani hava değişimlerine hazırlanmanızı kolaylaştırır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkartıp giymek ise konforu artıracaktır.