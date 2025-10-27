HABER

Muğla 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 24°C ile 27°C arasında değişecekken, akşam saatlerinde sıcaklık 14°C ile 17°C seviyelerine düşecek. 28 Ekim Salı günü bulutlu bir sabah, öğleden sonra ise güneşli bir hava olacak. Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılımandır. Dışarı çıkarken hafif kıyafetler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli.

Cansu Akalp

Muğla'da 27 Ekim 2025 Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C ile 27°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C ile 17°C arasında seyredecek. Nem oranı %50 ile %70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:22'dir. Gün batımı saati ise 18:12 olarak bekleniyor.

28 Ekim Salı günü sabah saatlerinde bulutlu bir hava olacak. Öğleden sonra güneş geri dönecek ve hava açacak. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Sabah saatlerinde bulutlu hava ile karşılaşacağız. Ancak öğleden sonra güneşli bir hava olacak. Sıcaklıklar 11°C ile 23°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı. Güneşli havanın tadını çıkarırken güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Rüzgar hızı düşük olduğu için deniz aktiviteleri için uygun koşullar mevcut. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığını göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmeleri önerilir.

