Muğla 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 31°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığın 16°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı sabah %75 olacak. Gündüz %69, akşam %69 ve gece %65 seviyelerine inecek.

Pazar günü, 28 Eylül 2025, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 16°C civarında kalacak. Rüzgar batıdan saatte 20 km hızla esmesi öngörülüyor. Sabah nem oranı %69'dur. Gündüz %69, akşam %65 ve gece %65 seviyelerinde seyredecek.

Pazartesi günü, 29 Eylül 2025, hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. Gündüz sıcaklık 26°C, gece ise 15°C civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 18 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %69, gündüz %69, akşam %65 ve gece %65 olacak.

Salı günü, 30 Eylül 2025, hava koşullarında stabil bir durum bekleniyor. Güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 15°C civarında kalacak. Rüzgar batıdan saatte 18 km hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %69, akşam %65 ve gece %65 seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek, güneşin etkilerinden koruma sağlayabilir. Rüzgar batıdan estiği için deniz kenarında dalga yüksekliği artabilir. Denize girmeyi planlayanların yerel uyarıları takip etmeleri faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağmur ve çisenti ihtimali bulunuyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanızda yarar var.