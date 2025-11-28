HABER

Muğla 28 Kasım Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Kasım 2025 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Marmaris ve Bodrum gibi kıyı bölgelerinde hafif sağanak yağmur bekleniyor. 29 Kasım'da gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması planlanıyor. İç bölgelerde ise hava kapalı ve bulutlu kalacak. Hava koşulları deniz ve kara ulaşımını etkileyebilir. Açık hava etkinlikleri için ise hazırlıklı olmak ve hava raporlarını takip etmek önemlidir.

Muğla 28 Kasım Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava koşulları farklılık gösterecek. Marmaris ve Bodrum gibi kıyı bölgelerinde hafif sağanak yağmur bekleniyor. Dalaman ve Menteşe gibi iç bölgelerde ise kapalı ve bulutlu hava hakim olacak. Fethiye'de benzer bir hava durumu öngörülüyor.

29 Kasım Cumartesi günü Muğla genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 30 Kasım Pazar günü hafif sağanak yağmurlar devam edecek. 1 Aralık Pazartesi günü hava koşullarının sakinleşerek parçalı bulutlu hale geleceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde kıyı bölgelerinde denize girmeyi planlayanların hava koşullarını dikkatle takip etmesi önemlidir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava koşulları deniz üzerindeki dalga yüksekliğini artırabilir. Bu durum, yüzme ve tekne faaliyetlerini tehlikeli hale getirebilir. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyeceği de unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

İç bölgelerdeki sakin hava koşulları açık hava etkinlikleri için oldukça uygun olabilir. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerekir. Ayrıca hava raporları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Gerekirse planların revize edilmesi olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

