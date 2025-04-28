Muğla 28 Nisan Pazartesi hava durumu belli oldu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Nisan 2025 Pazartesi günü hava durumu şöyle olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında. Hava açık olacak. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 9°C. Hava parçalı bulutlu. 30 Nisan Çarşamba günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 10°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü hava bulutlu. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 10°C. 2 Mayıs Cuma günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 11°C. 3 Mayıs Cumartesi günü yağmurlu hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 11°C. 4 Mayıs Pazar günü de yağmurlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı 11°C.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 22°C arasında değişecek. Hava koşulları açık, parçalı bulutlu ve yağmurlu olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler ve ayakkabılar tercih edilmelidir. Bunun yanında, yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olur. Gündüz saatlerinde güneş ışınları güçlü olabilir. Güneşe çıkarken şapka ve güneş gözlüğü kullanmak cildinizi korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önemli.