HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 29 Ekim 2025 tarihinde hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklık 20-21°C arasında seyredecek, gece ise 10-15°C bekleniyor. Rüzgar hafif esecek ve nem oranı %40 ile %90 arasında değişecek. Aynı hava koşulları 30 ve 31 Ekim günlerinde de sürdürülecek. Gündüz 24-26°C, gece 10-14°C seviyelerine ulaşacak. Dışarı çıkarken üst giysi ve güneş kremi bulundurulması önemlidir. Altyapı önlemleri alınmalıdır. İşte detaylar...

Muğla 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20-21°C arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 10-15°C arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek. Nem oranının %40 ile %90 arasında değişmesi tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günleri de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 24-26°C arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 10-14°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise yine %40 ile %90 arasında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önemli. Gerekli önlemlerin alınması da unutulmamalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgedeGebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.