Muğla 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20-21°C arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 10-15°C arasında olması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif esecek. Nem oranının %40 ile %90 arasında değişmesi tahmin ediliyor.

30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günleri de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 24-26°C arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklığın 10-14°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı ise yine %40 ile %90 arasında kalacak.

Bu dönemde hava genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı önerilir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önemli. Gerekli önlemlerin alınması da unutulmamalıdır.