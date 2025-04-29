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Muğla 29 Nisan Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 29 Nisan Salı hava durumu belli oldu. Bugün Muğla'da hava durumu yer yer sağanak yağışlı geçecek.

Muğla 29 Nisan Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Muğla'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu, yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 24°C, gece sıcaklığının ise 12°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 26°C arasında değişiyor.

30 Nisan Çarşamba günü sağanak yağışlar bekleniyor. 1 Mayıs Perşembe günü yağmur geçişleri görülecek. 2 Mayıs Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı öngörülüyor. Gündüz sıcaklıklarının 18°C ile 21°C arasında, gece sıcaklıklarının ise 11°C ile 12°C arasında olması bekleniyor.

Bu hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemlidir. Ani yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar, dışarıda vakit geçirenler için sürprizlere yol açabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planları gerektiğinde esnek tutmak da önemlidir. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmamak gerekir. Bu da trafik kazası riskini artırabilir. Sürücülerin hız limitlerine uyması ve dikkatli olması önem taşır. Hava sıcaklıkları 20°C ile 26°C arasında değişeceğinden, kat kat giyinmek gereklidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir hazırlık olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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