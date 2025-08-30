HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü tipik Akdeniz ikliminin etkisinde olacak.

Muğla 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Muğla, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü tipik Akdeniz ikliminin etkisinde olacak. Gündüz sıcaklıklarının 34°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 18°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %47 civarı olacak. Rüzgar, güneyden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 1 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. 2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı ise 21°C olması öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü de gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 19°C bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 18°C olması tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 18°C olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt koruması açısından gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirebilirler. Rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle deniz kenarlarında deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Denize girerken suyun sıcaklığını kontrol etmek ve aşırı uzun süreli yüzmelerden kaçınmak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybettiBağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

Bahçeli ile CHP'li vekil arasında yaşanan diyalog gündem oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.