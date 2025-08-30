Muğla 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü tipik Akdeniz ikliminin etkisinde olacak. Gündüz sıcaklıklarının 34°C civarında, gece sıcaklıklarının ise 18°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %47 civarı olacak. Rüzgar, güneyden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı ise 18°C olacak. 1 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 35°C, gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. 2 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı ise 21°C olması öngörülüyor. 3 Eylül Çarşamba günü de gündüz sıcaklığı 37°C, gece sıcaklığı 19°C bekleniyor. 4 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 18°C olması tahmin ediliyor. 5 Eylül Cuma günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece sıcaklığı 18°C olacak.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneşe maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, cilt koruması açısından gereklidir. Yüksek sıcaklıklarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirebilirler. Rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle deniz kenarlarında deniz suyu sıcaklıklarının yüksek olabileceği unutulmamalıdır. Denize girerken suyun sıcaklığını kontrol etmek ve aşırı uzun süreli yüzmelerden kaçınmak önemlidir.