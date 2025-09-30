Muğla 30 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise 15°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle güneşli olacak. Bununla birlikte, zaman zaman hafif bulutlanma görülebilir.

1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 28°C'ye yükselebilir. 2 Ekim Perşembe günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü yerel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. 4 Ekim Cumartesi daha yoğun yağışlar bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinliklerini planlayanlar için bazı kısıtlamalara yol açabilir.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekir. Yağmurluklar, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir.

Son olarak, sonbahar aylarında gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin farklar olabilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.