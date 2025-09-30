HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 30 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

30 Eylül 2025 Salı günü Muğla'da hava koşulları tipik sonbahar havasını yansıtacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında.

Muğla 30 Eylül Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise 15°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle güneşli olacak. Bununla birlikte, zaman zaman hafif bulutlanma görülebilir.

1 Ekim Çarşamba günü hava sıcaklığı 28°C'ye yükselebilir. 2 Ekim Perşembe günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor. 3 Ekim Cuma günü yerel sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca, dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. 4 Ekim Cumartesi daha yoğun yağışlar bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinliklerini planlayanlar için bazı kısıtlamalara yol açabilir.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek gerekir. Yağmurluklar, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir.

Son olarak, sonbahar aylarında gündüz ve gece sıcaklıkları arasında belirgin farklar olabilir. Kat kat giyinmek vücut ısısını dengede tutar. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybettiOtoyolda kaza: 1 şehit, 1 sivil hayatını kaybetti
Samsun’da kuvvetli sağanakSamsun’da kuvvetli sağanak

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.