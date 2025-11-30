Muğla 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bodrum'da hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Dalaman'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Fethiye'de hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak. Bu durum Muğla'nın farklı bölgelerinde hava koşullarını yansıtıyor.

1 Aralık 2025 Pazartesi günü Muğla'da hava koşullarının daha da değişkenleşmesi bekleniyor. Bodrum'da hafif çiseleyen yağmurlar devam edecek. Dalaman'da kapalı ve bulutlu hava koşulları sürecek. Fethiye'de hafif çiseleyen yağmurların etkili olması tahmin ediliyor. Bu durum bölgenin farklı noktalarında hava koşullarını sürdürecek.

Bu dönemde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Yağmurluk veya şemsiye kullanmak faydalı olacaktır. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Evlerde, nem oranı yüksek günlerde havalandırma yapmak gereklidir. İç mekanlardaki nem seviyesini kontrol etmek önemlidir. Bu önlemler kişisel konforu artıracak. Ayrıca olası sağlık sorunlarının önüne geçecektir.