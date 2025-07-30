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Muğla 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Muğla 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz en yüksek sıcaklık 34°C, gece en düşük sıcaklık 17°C olarak ölçülecek. Nem oranı %19 ile %63 arasında değişecek. Rüzgar güney-güneydoğudan saatte yaklaşık 5.68 km hızla esecek.

Perşembe günü hava sıcaklığı 35°C'ye ulaşacak. Gece en düşük sıcaklık 19°C olacak. Cuma günü sıcaklık 36°C'ye kadar çıkacak. Cuma gecesi en düşük sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 34°C'ye düşecek. Cumartesi gecesi en düşük sıcaklık 21°C olacak.

Bu sıcaklıklar, Muğla'nın tipik yaz iklimine uygundur. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla birlikte güneşli günler beklenmektedir.

Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt koruması açısından gereklidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu gruptaki bireylerin sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Serin ortamlarda kalmaları da önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınmak hayati önem taşır.

Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşır. Gerekli önlemleri almak, hem kişisel sağlığı korumak hem de çevreyi güvence altına almak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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