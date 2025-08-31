Muğla 31 Ağustos Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 11 km hızında esecek. Gün doğumu saati 06:36, gün batımı saati ise 19:40 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığının 35°C, 2 Eylül Salı günü ise 37°C'ye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gündüz saatlerinde bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklar hakim olacak. Gece saatlerinde ise daha serin hava koşulları bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek, sıcak çarpması riskini azaltacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerektiğinde iç mekanlarda vakit geçirmeleri tavsiye edilmektedir.