Muğla 4 Mayıs Pazar hava durumu: Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da, 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı 22°C civarında seyredecek. Ancak yağışlar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük hissedilebilir. Nem oranı %62 civarında olacak. Rüzgar batı yönünden esecek. Özellikle 12:00 ile 15:00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Sonraki günlerde, 5 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 21°C civarında olması ve yağmurlu koşulların sürmesi bekleniyor. 6 Mayıs Salı günü hava sıcaklığı 22°C'ye yükselecek. Açık hava koşulları hakim olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü de hava sıcaklığının 22°C civarında olması ve açık hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giyilmesi faydalı olacaktır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse seyahatler ertelenmelidir. Evde kalınması gereken durumlarda, nem oranının yüksek olduğu saatlerde pencere ve kapıların kapalı tutulması iç mekanlardaki nemin kontrol altında tutulmasına yardımcı olacaktır.